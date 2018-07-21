Нидерланды приостановили проект в Никарагуа из-за нарушений прав человека

21 июля 2018 05:16 (UTC+04:00)

Правительство Нидерландов приняло решение на два месяца приостановить реализацию проекта по строительству госпиталя в Никарагуа из-за нарушений прав человека в ходе протестов в этой стране, передает РИА Новости, со ссылкой на коммюнике, опубликованное портал Nacion

В Никарагуа с апреля идут массовые протесты против правительства Даниэля Ортеги, которые уже унесли жизни более чем 350 человек.

"В связи с серьезными нарушениями прав человека, совершенными чиновниками правительства и полуполицейскими группами, правительство королевства Нидерландов приостановило сотрудничество с правительством Никарагуа в части строительства госпиталя в городе Бильви. Это решение также принято в связи с жалобами на препятствование и серьезное отставание в оказании медицинской помощи манифестантам в Никарагуа. Голландский взнос в строительство в сумме 18,4 миллиона евро замораживается на два месяца", – говорится в коммюнике.

Ранее США отозвали визы у 21 чиновника из Никарагуа в связи с нарушением прав человека и коррупцией. Кроме того, Вашингтон расширил "список Магнитского", внеся в него трех представителей Никарагуа. Включение в "список Магнитского" означает, что с этого момента любые активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США, будут заблокированы, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено заключать с ними сделки.

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