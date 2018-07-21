В Японии 13 человек погибли за день от жары

21 июля 2018 17:39 (UTC+04:00)

Агентство Киодо сообщает о 13 погибших от теплового удара в Японии в субботу, передает РИА Новости.

В субботу на значительной территории страны установилась жара выше 35 градусов. В Киото столбик термометра поднялся выше 38-градусной отметки. В субботу в Киото от жары погибли семь человек. Кроме того, от жаркой погоды погибли еще шесть человек в других префектурах.

Поступают сообщения о многочисленных госпитализациях, в том числе и массовых, с подозрением на тепловой удар. Часто это связано с проведением спортивных мероприятий в школах. Так, в префектурах Гифу и Сидзуока несколько школьников доставлены в больницу с тепловым ударом.

Как ожидается, в ближайшие дни температура будет держаться выше 35-градусной отметки. Метеорологи призывают население воздержаться от выхода на улицу и активной деятельности на солнце без крайней необходимости.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии число жертв наводнения возросло до 225 человек
Другие страны 20 июля 08:19
Выйдет ли японская YKK Group на текстильный рынок Узбекистана? (Эксклюзив)
Бизнес 19 июля 15:15
Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана - СМИ
Экономика 19 июля 04:21
Россия надеется на заинтересованность Японии в безвизовом режиме
Россия 18 июля 11:42
Евросоюз и Япония подписали соглашение об экономическом партнерстве
Европа 17 июля 14:40
Число жертв наводнения в Японии выросло до 222 человек
Другие страны 17 июля 06:19
Лента новостей
Член президентского совета РФ: Азербайджан - активный партнер и России, и российских общественных организаций
Общество 18:20
В Сирию вернулись более 232 тысяч беженцев
Арабские страны 17:49
В США завод загорелся из-за самовоспламеняющихся чипсов
США 17:36
Китай расширяет сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства
Бизнес 17:36
Напавшему на автобус в Германии предъявили обвинения
Европа 17:01
В Азербайджане расширен список охраняемых объектов
Политика 16:59
В Азербайджане завершился прием документов по переводу студентов
Общество 16:55
В Низаминском районе Баку реставрируют парк
Тендеры 16:52
Региональное управление культуры Хачмаза объявило тендер
Тендеры 16:51