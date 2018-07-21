Парламент Кубы утвердил новый состав правительства

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердила на пленарном заседании в субботу новый состав Совета министров, сообщает ТАСС.

Кандидаты в новое правительство были предложены председателем Госсовета Мигелем Диас-Канелем, занимающим пост главы государства с апреля. Депутаты единогласно поддержали все кандидатуры.

В состав нового Совета министров вошли 34 человека. Большинство членов прежнего кабинета, сформированного еще Раулем Кастро, который в настоящее время является первым секретарем ЦК Компартии Кубы, сохранили свои портфели.

Посты заместителей председателя Совмина продолжат занимать два участника революции 1959 года - 86-летний Рамиро Вальдес и 76-летний Улисес Росалес - и Рикардо Кабрисас, до сегодняшнего дня бывший также министром экономики и планирования. Кроме того, должность зампреда получили Роберто Моралес и Инес Мария Чапман, возглавлявшие министерство здравоохранения и Национальный институт водных ресурсов соответственно.

Первый заместитель председателя Совета министров был назначен еще в апреле. Им стал Сальвадор Вальдес Меса. С 2006 по 2013 год он был генеральным секретарем Профсоюза трудящихся Кубы, а затем - замглавы Госсовета.

Свои посты в новом правительстве сохранили, в частности, глава МИД Бруно Родригес, министр Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриас, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиерка, министр внутренних дел Хулио Сесар Гандарилья, министр финансов и цен Лина Педраса.

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