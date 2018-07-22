Число погибших при наводнениях во Вьетнаме выросло до 20 человек

22 июля 2018 10:39 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений и оползней во Вьетнаме, вызванных ураганом "Сон-Тинь", увеличилось до 20 человек, 14 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнений стали 10 человек, 12 числились пропавшими без вести.

Тайфун "Сон-Тинь" ранее ослаб до категории тропического шторма, однако стал причиной сильных ливней и подъема уровня воды в реках и водохранилищах в нескольких регионах Вьетнама. Вызванные им наводнения разрушили сотни домов в трех северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в двух центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан. Более 80 тысяч гектаров рисовых полей оказались затоплены, оползни парализовали движение транспорта на многих участках национальных и провинциальных дорог.

По данным издания, сильнее всего пострадала провинция Йенбай, где разрушены 600 домов, повреждены десятки объектов инфраструктуры и энергетики. Наводнения в этом регионе унесли жизни десяти человек. Власти направили в регион для оказания помощи населению 6,5 тысячи военнослужащих.

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