Названы главные смертельные угрозы человечеству в XXI веке

Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ стали главными причинами смертности населения в XXI веке, полностью победить онкологию в ближайшее время, скорее всего, не удастся, а справиться с ВИЧ-инфекцией, возможно, получится к концу столетия, рассказали РИА Новости эксперты-медики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти. Наибольшая доля смертей происходит от сердечно-сосудистых заболеваний — 17,9 миллиона человек.

"Сейчас основная беда, отчего умирают люди по всей планете, это неинфекционные заболевания, пока еще в топе стоят сердечно-сосудистые заболевания, для России это номер один. Основная причина смерти – это инфаркты и инсульты", — сказала РИА Новости главный специалист по медицинской профилактике минздрава Московской области, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова.

Она отметила, что во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на очень высокий уровень. Теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы" могут прожить достаточно долго, но это происходит не во всех странах, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой.

"К победе над неинфекционными заболеваниями весь мир прилагает усилия, и этому доказательство то, что растет продолжительность жизни. У нас (в России) – 72 (года) с лишним стало, а Европа живет более 80 лет, и это говорит о том, что мы все-таки стараемся побеждать (эти болезни)", — пояснила Иванова.

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