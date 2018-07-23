Девять человек пострадали в результате стрельбы в Торонто – СМИ

23 июля 2018 08:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девять человек получили ранения в результате стрельбы в одном из жилых районов города Торонто. Стражи порядка застрелили человека, который устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, в результате стрельбы были ранены девять человек, в том числе девятилетний ребенок. Об их состоянии информации не поступало. Источники в правоохранительных органах сообщили, что стрелявший убит.

Инцидент произошел в восточной части города. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 15 выстрелов. Иные подробности происшествия пока не приводятся.

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