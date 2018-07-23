В Гватемале обстреляли автомобиль сотрудника посольства США

Автомобиль с сотрудником американского посольства в Гватемале подвергся обстрелу в департаменте Эскуинтла на юге страны, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Periodico.

Инцидент произошел в воскресенье в муниципалитете Сан-Висенте-Пакайя. По данным издания, в автомобиле находился первый секретарь американского посольства в стране Лоуренс Пол Островский.

Как сообщил представитель национальной полиции Гватемалы Пабло Кастильо, в воскресенье вечером в одном из домов муниципалитета произошло убийство женщины. После чего сформировалась группа из порядка 150 вооруженных людей, которые начали проверять проезжающие мимо автомобили. По словам Кастильо, автомобиль, в котором находился сотрудник посольства США, не остановился по требованию местных жителей. В ответ на это один из них выстрелил по автомобилю.

"Секретарь посольства (США) был немедленно эвакуирован и сопровождался полицией по дороге в свою резиденцию", — заявил Кастильо.

Посольство США в Гватемале подтвердило инцидент. "Мы можем подтвердить, что сегодня вечером (22 июля) были совершены выстрелы по сотруднику посольства. Пострадавших нет. По всей видимости, инцидент не был политически мотивирован и не был направлен против посольства. Посольство сотрудничает с национальной полицией в расследовании инцидента", — приводит издание заявление посольства США в Гватемале.

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