Родители стрелка из Торонто рассказали о его проблемах с психикой

Родители устроившего стрельбу в Торонто молодого человека рассказали, что у него были серьезные проблемы с психическим здоровьем, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Global News.

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника мск), в результате нее погибли два человека и 12 пострадали. Полиция сообщила, что злоумышленник ликвидирован.

Как сообщает телеканал, следователи идентифицировали личность стрелка. Им оказался 29-летний Фейсал Хуссейн. Его родители выразили соболезнования семьям погибших, а также рассказали о его психических расстройствах.

"У нашего сына были серьезные проблемы с психическим здоровьем, он боролся с психозом и депрессией всю свою жизнь. Меры, принятые профессионалами, не увенчались успехом. Медицинские препараты и терапия не смогли его вылечить. Хотя мы изо всех сил стремились помочь ему на протяжении всей его жизни, полной борьбы и боли, мы никогда не могли представить, что для него все закончится так опустошающее и разрушительно", — рассказали родители Хуссейна в своем заявлении.

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