Ford планирует вложить $4 млрд в разработку беспилотных автомобилей

Американская автомобилестроительная компании Ford решила выделить разработку беспилотных машин в отдельное предприятие и планирует вложить в проект до $4 млрд в течение ближайших четырех с половиной лет. Об этом объявила во вторник сама компания Ford, пишет ТАСС.

"Ford Motor сегодня объявила о формировании Ford Autonomous Vehicles - новой организации, уполномоченной ускорить развитие бизнеса автономных средств передвижения с целью капитализации за счет рыночных возможностей", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Новое предприятие, структурно позволяющее привлекать сторонние инвестиции, будет базироваться в кампусе Корктайн в Детройте и будет контролировать долю Ford в компании Argo AI со штаб-квартирой в Питтсбурге, занимающейся разработкой автономно передвигающихся систем. Ford предполагает инвестировать $4 млрд в автономные средства передвижения вплоть до 2023 года, в том числе $1 млрд - в Argo AI", - говорится в заявлении.

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