В Лиме 20 человек получили ранения при двух взрывах в больнице

25 июля 2018 03:48 (UTC+04:00)

Два взрыва произошло в одной из больниц перуанской столицы Лимы, 20 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает портал Peru Reports со ссылкой на полицию, пишет РИА Новости.

Инциденты произошли в больнице района Сан-Исидра. Как сообщил представитель полиции Гастон Родригес, "в клинике произошло два взрыва: один – на парковке, второй – в лаборатории". По его словам, полиция предполагает, что два человека, которые находятся в критическом состоянии, могут быть причастны к случившемуся.

Как отмечает портал, первоначально власти предполагали, что один из взрывов произошел в результате утечки газа, однако впоследствии полиция обнаружила рюкзак и пряжку, которая могла удерживать взрывное устройство. По словам Родригеса, полиция считает, что злоумышленники могли таким образом вымогать денежные средства или угрожать неизвестным лицам, однако точно мотив пока не установлен.

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