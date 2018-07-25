Президент Венесуэлы призвал к активизации военного сотрудничества с Россией

25 июля 2018 14:50 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к активизации сотрудничества в военной сфере с РФ, Китаем, Турцией и Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ultimas Noticias.

"Мы должны приложить усилия, чтобы активизировать военное сотрудничество с мировыми военными державами — Россией и Китаем. С дружественными странами, имеющими большие возможности в военной сфере — Турцией и Ираном, для того, чтобы укрепить морскую и подводную оборону, комплексную ракетную оборону вод Венесуэлы", — заявил Мадуро во время парада по случаю празднования 235-й годовщины со дня рождения национального героя Симона Боливара.

Ранее в ходе визита в Москву министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес заявил РИА Новости, что Каракас заинтересован во взаимодействии с Москвой в вопросе передачи военных технологий, при этом он не исключил покупку вооружения.

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