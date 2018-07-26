Мексика требует от Канады равных прав для своих рабочих

26 июля 2018 02:26 (UTC+04:00)

Будущий министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна требует соблюдения в отношении рабочих канадских компаний в Мексике тех же прав, что предоставляются канадским сотрудникам на родине, сообщает РИА Новости.

"Политику в части зарплат будет устанавливать Мексика, но права у мексиканских рабочих канадских компаний в Мексике должны быть теми же, что и в Канаде, компании должны будут работать в этой сфере по тем же правилам, что и в своей стране", — заявил Эбрард на пресс-конференции после встречи победителя президентских выборов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с главой МИД Канады Христей Фриланд.

Он сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось продолжение трехстороннего формата переговоров по соглашению о Свободной зоне свободной торговли НАФТА, вопросы миграции, сотрудничество в аэрокосмической отрасли, строительстве железных дорог и транспортной логистике.

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