Венесуэла изменит законы по иностранной валюте для привлечения инвестиций

26 июля 2018 05:30 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал изменить законодательство в части оборота иностранной валюты для привлечения иностранных инвестиций, сообщает РИА Новости.

"Я направляю в Национальное учредительное собрание проект закона об изменении ситуации с правонарушениями в обменной сфере, чтобы исправить некоторые аспекты, которые позволят убрать барьеры на пути притока валюты, чтобы были инвестиции в иностранной валюте в Венесуэлу", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

С 2003 года оборот валюты в Венесуэле находился под контролем государства, сейчас ситуация изменилась в сторону определенной либерализации, однако по-прежнему курс в обменной системе DICOM в десятки раз отличается от курса "черного рынка".

Также Мадуро пообещал убрать на один год все налоги на поставки в страну капитальных активов. Это касается запчастей, оборудования, сырья. "Вступает в силу немедленно для помощи национальному производительному сектору", – заявил президент.

Он сообщил также, что центральному банку Венесуэлы передается через нефтяную компанию PDVSA нефтяной блок с запасами в 29,2 миллиона баррелей в качестве обеспечения для выпуска ценных бумаг под эти запасы.

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