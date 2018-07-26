В Токио четыре человека погибли в крупном пожаре

26 июля 2018 15:09 (UTC+04:00)

Число погибших при крупном пожаре, который произошел на строительной площадке в городе Тама на юго-западе токийского региона, выросло до четырех, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей местной полиции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших.

В момент возгорания на строительной площадке находились около 300 рабочих. Пожар возник на подземных этажах здания, что значительно усложнило эвакуацию людей. По предварительным оценкам, выгорело около 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате пожара пострадали не менее 40 человек. У многих из них зафиксированы ожоги дыхательных путей. Состояние 20 из пострадавших оценивается как тяжелое.

Причин возгорания пока не установлено. Другой информации не поступало.

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