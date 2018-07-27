Samsung анонсировала небьющиеся дисплеи для смартфонов

27 июля 2018 08:42 (UTC+04:00)

Компания Samsung успешно испытала новые небьющиеся OLED-дисплеи. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Samsung, пишет РИА Новости.

Отмечается, что вместо стекла в новых дисплеях используется укрепленное пластиковое покрытие.
"Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, которые делают его похожим на настоящее стекло", — рассказал Генеральный менеджер коммуникационной службы Samsung Хойунг Ким.

В ходе испытаний новый дисплей прошел проверку по военным стандартам, установленным Минобороны США. Так, дисплей не пострадал при падении с высот 1,2 метра и 1,8 метра. Кроме того, он выдержал повышение температуры до 71 градуса Цельсия и понижения до минус 32 градусов Цельсия.

В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.

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