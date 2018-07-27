Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне

27 июля 2018 14:50 (UTC+04:00)

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство страны в Лондоне, передает РИА Новости.

"Это даже нарушение прав человека — оставаться столько времени в убежище", — подчеркнул он, выступая в Мадриде.

Эквадорский лидер отметил, что никогда не поддерживал "тип деятельности" Ассанжа и всегда был против вмешательства в личную переписку людей даже ради получения ценной информации.

"Единственное, чего мы хотим — это гарантия того, что его (Ассанжа) жизни ничего не угрожает. Мы это уже обсуждали и продолжаем обсуждать с юристами Ассанжа и британским правительством", — сказал Морено.

Он также добавил, что с самим Ассанжем не общался, зато обсудил сложившуюся ситуацию с британскими властями. В посольстве Эквадора в Лондоне комментировать слова президента отказались.

Накануне о том, что основатель WikiLeaks не может вечно скрываться на территории дипмиссии, говорил и глава МИД страны Хосе Валенсия. Дипломат призвал обсуждать проблему в рамках международного права с тремя сторонами: правительством Великобритании, правительством Эквадора и адвокатами Ассанжа. Он также напомнил, что, по условиям предоставления убежища, Ассанж не может выступать с политическими заявлениями, а также говорить что-либо, что подвергает риску отношения между Эквадором и другими государствами.

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