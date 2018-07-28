В Японии отменили более 150 авиарейсов из-за прохождения тайфуна "Джондари"

28 июля 2018 05:45 (UTC+04:00)

Приближение мощного тайфуна "Джондари" к юго-восточному побережью Японии привело к отмене не менее 152 внутренних авиарейсов и к частичной приостановке морского сообщения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Тайфун "Джондари", которому в Японии присвоен номер 12, движется из Тихого океана на северо-запад и к утру субботы приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба. Затем, как ожидается, он изменит свое направление на западное и ударит по региону Кансай, пострадавшему в начале месяца от паводков и оползней, вызванных проливными дождями.

В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 40 метров в секунду, при порывах доходит до 55 метров в секунду. В ряде регионов скорость ветра уже достигает 40 метров в секунду.

Ожидается, что за 24 часа в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 400 миллиметров осадков. Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 10 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

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