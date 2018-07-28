В аэропорту Вануату на взлетной полосе столкнулись несколько самолетов

28 июля 2018 17:47 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Air Vanuatu, на борту которого находились более 40 человек, выехал со взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Вануату и столкнулся с другими воздушными судами, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Daily Post.

Инцидент произошел с самолетом ATR-72, который летел в Порт-Вилу с острова Танна, на борту воздушного судна находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным перевозчика, самолет выкатился за пределы ВПП, "инцидент произошел в конце ВВП при посадке". Проехав значительно расстояние, самолет уклонился влево, где были припаркованы несколько небольших воздушных судов.

Одно из них принадлежало компании Unity Airlines. По данным его владельца, после столкновения оно "подлежит списанию". Другое небольшое воздушное судно, находящееся под управлением компании Air Taxi, получило повреждения хвостовой части. Никто из пассажиров и членов экипажа в результате инцидента не пострадал.

Причина происшествия пока не установлена. Как сообщили источники газеты, при посадке наблюдалось задымление салона. По данным издания, на пути к месту посадки один из двигателей воздушного судна перестал работать в полную силу. Управление гражданской авиации Вануту проводит расследование инцидента.

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