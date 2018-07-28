Молния попала в самолет Air Moldova, летевший в Петербург

28 июля 2018 22:25 (UTC+04:00)

Авиакомпания Air Moldova вынуждена была отменить в субботу рейс из Кишинева в Санкт-Петербург после того, как в ее самолет Embraer E-190 с 113 пассажирами на борту ударила молния, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел через 10 минут после вылета лайнера из молдавской столицы над территорией Одесской области Украины.

Самолет, находившийся на высоте 4 тыс. м, снизился и, сделав несколько кругов для выработки топлива, приземлился в аэропорту Кишинева.

"По предварительным данным, молния не причинила вреда самолету. Никто не пострадал, пассажиры отделались легким испугом. Однако было принято решение отправить их другими рейсами, а лайнер подвергнуть дополнительной технической проверке", - уточнили в пресс-службе.

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