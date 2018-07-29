Страны G20 договорились усилить борьбу с голодом во всем мире

29 июля 2018 02:41 (UTC+04:00)

Министры стран "двадцатки" выразили озабоченность усилением голода во всем мире и намерены совместно работать по его искоренению, говорится в итоговом документе встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран G20, завершившейся в аргентинской столице, сообщает РИА Новости.

"У нас вызывает озабоченность, что после нескольких лет ослабления голод во всем мире в 2016 году усилился и в настоящее время от него страдает 815 миллионов человек, а 2 миллиарда человек страдают от нехватки микронутриентов (незаменимых компонентов питания человека)", - отмечается в итоговой декларации.

"Мы обязуемся совместно работать для того, чтобы достигнуть цели покончить с голодом и развивать устойчивое сельское хозяйство с тем, чтобы добиться устойчивого развития в продовольственной сфере в будущем, в котором у каждого был бы доступ… к достаточным, безвредным и питательным продуктам питания для активной и здоровой жизни", — говорится в документе.

Министры констатировали, что голод и недоедание в настоящий момент объясняются различными причинами, часть из которых носят наднациональный характер, и договорились укреплять международные механизмы по борьбе с вызовами в этой области.

Министерская встреча глав сельхозведомств стран "двадцатки" прошла в аргентинской столице 27-28 июля.

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