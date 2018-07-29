В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

29 июля 2018 03:37 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.

Толчки зафиксированы в воскресенье в 6:47 по местному времени в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра.
На острове Ломбок проживает более 3 миллионов человек.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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