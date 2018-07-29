В Японии из-за тайфуна отменили 130 авиарейсов - СМИ

29 июля 2018 04:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Джондари", который обрушился на центральные и западные регионы страны минувшей ночью. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Несколько человек пострадали в результате того, что сильная волна ударила в поток автомобилей, двигавшихся по прибрежному шоссе в городе Одавара. Повреждения при этом получили около 15 машин.

Тайфун также привел к отмене более 140 внутренних авиарейсов. Кроме того, на некоторых железнодорожных направлениях приостановлено движение поездов. Также сообщается, что из-за обрыва линий электропередачи без света остались порядка 8 тыс. домов в префектурах Киото, Осака и Нара.

"Джондари" продвигается со скоростью 35 км/ч по территории Японии в западном направлении. По данным национального метеорологического управления страны, скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 25 м/с с порывами больше 35 м/с. Отмечается, что в западной и центральной части страны может за ближайшие сутки выпасть до 250 мм осадков.

В начале июля тайфун "Прапирун" принес в Японию мощные ливни, которые стали причиной оползней и наводнений. В результате удара стихии погибли более 225 человек, а общий ущерб составил 76,7 млрд иен (около $680 млн по текущему курсу).

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