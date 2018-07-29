Кубинский лидер и глава МИД Франции договорились укреплять политический диалог

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель провел в субботу в Гаване переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, который находится в островном государстве с официальным визитом. Об этом сообщило кубинское телевидение, пишет ТАСС.

Диас-Канель и Ле Дриан констатировали хорошее состояние двусторонних отношений и выразили намерение поддерживать высокий уровень политического диалога, отмечалось в репортаже.

Собеседники также выразили удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, акцентировав внимание на растущей роли французских компаний в разных сферах кубинской экономики, в частности в энергетике, транспорте и строительстве. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы международной повестки дня.

Ранее глава МИД Франции встретился с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. "Наши отношения развиваются очень позитивно и динамично, и мой визит призван укрепить эту тенденцию", - заявил Ле Дриан на встрече со своим кубинским коллегой. В программе визита Ле Дриана, который продлится до воскресенья, значится также встреча с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиеркой и прогулка по Старой Гаване - исторической части кубинской столицы.

Ле Дриан стал первым членом французского правительства, посетившим Кубу с тех пор, как президентом Франции в мае 2017 года был избран Эмманюэль Макрон. Ле Дриан также стал первым министром иностранных дел европейских государств, приехавшим на Кубу после того, как в апреле Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы государства.

В мае 2015 года в Гавану приезжал с визитом президент Франции Франсуа Олланд, а в феврале 2016-го Париж посетил Рауль Кастро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.