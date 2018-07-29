В Японии тысячи домов остались без света из-за тайфуна

29 июля 2018 07:34 (UTC+04:00)

Тайфун "Джондари" на западе Японии достиг в воскресенье районов, пострадавших недавно от оползней и наводнений, по меньшей мере 16 человек получили разной степени травмы, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества, сообщают японские СМИ, передает РИА Новости.

о данным телеканала NHK, ранения люди получили либо на улице от сильного ветра, либо внутри зданий от разбитых оконных стекол. В Киото из-за сильного ветра пожар распространился на 12 строений. В одном из зданий найдено тело 85-летней женщины.
Сообщается также, что на острове Миякэ 59-летний мужчина получил небольшую травму, когда порыв ветра перевернул его автомобиль.

В префектуре Сидзуока волны пробили стену отеля, а в префектуре Миэ в крупной гостинице оказались разбиты окна в ресторане с видом на море.

Из-за непогоды отменены около 160 внутренних авиарейсов, зафиксированы задержки движения поездов. Без электричества в префектуре Миэ остались 78,3 тысячи жилищ, а Аити — 40,8 тысячи, в Сидзуоке — 17 тысяч.

По данным метеослужбы, в районе прохождения тайфуна выпадает до 120 миллиметров осадков в час. Давление в центре циклона составляет 990 гектопаскалей. Скорость ветра достигает 23 метров в секунду, при порывах доходит до 35 метров в секунду, но сила тайфуна слабеет по сравнению с предыдущим днем.

Местные власти предупреждают жителей об опасности новых оползней. Ранее в июле на западе Японии от оползней и наводнений погибли 219 человек, еще 11 до сих пор считаются пропавшими без вести.

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