Индия может приобрести у США систему ПВО NASAMS II

29 июля 2018 09:15 (UTC+04:00)

Индия рассматривает возможность приобретения у США системы противовоздушной обороны National Advanced Surface-to-Air Missile System II (NASAMS II) для развития сил ПВО столицы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

По их данным, Совет по оборонным закупкам при правительстве Индии под председательством министра обороны Нирмалы Ситараман одобрил "признание необходимости" приобретения у США системы NASAMS II на сумму примерно $1 млрд. Это означает, что Нью-Дели может рассмотреть возможность ее приобретения без объявления тендера с несколькими участниками.

Система может стать частью дальнейшего развития ПВО вокруг округа Дели для защиты города от самолетов, крылатых ракет и беспилотников противника, а также от террористических атак, подобных атакам на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 году. Нью-Дели хочет получить ракетный щит, подобный тем, что уже есть у Вашингтона и Москвы, подчеркивает Times of India.

NASAMS II - совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. Она предназначена для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах.

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