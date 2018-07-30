Ученые назвали формулу успешного фильма

30 июля 2018 04:32 (UTC+04:00)

Группа ученых из США и Великобритании выявила формулу успешного сценария, который может принести фильму кассовый успех. За основу они брали сюжетную арку фильма. Соответствующее исследование опубликовано Корнеллским университетом в США, пишет РИА Новости.

Всего выделяется шесть основных типов сюжетных арок: непрерывное равномерное движение эмоциональной заряженности к подъёму (истории "из бедности в богатство"); непрерывное равномерное движение к падению ("Ромео и Джульетта"); резкое падение, затем подъём ("Крестный отец"); резкий подъём, затем падение (греческий миф об Икаре); подъём-падение-подъём (сказка о Золушке); падение-подъём-падение (миф об Эдипе).
Ученые проанализировали 6 147 фильмов с полными сценариями, а также информацию о сборах каждого фильма в стране, где он был впервые выпущен.

В результате они установили, что самые большие кассовые сборы были у фильмов с сюжетной аркой "резкое падение, затем подъём". Это такие фильмы как, "Крестный отец", "Отступники" и "Бегущий по лезвию бритвы".

По словам ученых, анализ статистических данных позволит сценаристам и режиссерам снимать фильмы, которые смогут вызвать искренние эмоции у зрителей, и, таким образом, приведут к большим кассовым сборам и успеху фильма.
Однако они также отмечают, что не стоит зацикливаться лишь на самой успешной сюжетной арке. Тщательно подобранная комбинация бюджета и жанра может сделать финансово успешным фильм с любой сюжетной аркой.

К примеру, исследователи считают, что "резкий подъём, затем падение" подойдет для малобюджетных фильмов, а "непрерывное равномерное движение к падению" принесет успех картинам с большим бюджетом.

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