В Индонезии 800 туристов оказались заблокированными на горе из-за оползней

Власти Таиланда сообщили, что более 800 туристов, включая 311 тайцев, оказались заблокированными на горе Ринджани из-за схода оползней, возникших после землетрясения магнитудой 6,4, передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Khao Sod.

Министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда заявил, что все туристы находятся в безопасности и, как ожидается, в скором времени будут эвакуированы. В настоящее время местные власти проводят спасательную операцию в районе Ринджани. Ранее сообщалось, что около 560 человек оказались заблокированными на горе после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. По последним данным, в результате землетрясения погибли 16 человек, более 100 пострадали.

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