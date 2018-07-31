Военные из КНДР и Южной Кореи обсудили меры установления доверия

31 июля 2018 15:24 (UTC+04:00)

Практические меры установления доверия между КНДР и Южной Кореей обсудили во вторник представители двух корейских государств на генеральском уровне в разделяющей их демилитаризованной зоне, сообщил РИА Новости по телефону представитель южнокорейского министерства обороны.

"Обсуждались шаги по снижению напряженности и практические меры по установлению доверия между Югом и Севером", — сказал представитель министерства.

Девятый раунд переговоров проходил в пограничном пункте Пханмунджом, где весной проводились встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Северокорейскую делегацию на военных переговорах возглавил генерал-лейтенант Корейской народной армии Ан Ик Сан, делегацию Юга — генерал-майор вооруженных сил Южной Кореи Ким До Гён.

Подробностей встречи, проходившей с самого утра до вечера с небольшим перерывом, пока не много.

По сообщениям телеканала YTN, делегации не смогли согласовать совместное заявление для печати, а агентство Рёнхап передало, что стороны выразили "понимание" необходимости разоружения в совместной зоне охраны в демилитаризованной зоне и совместного поиска останков погибших в Корейской войне 1950-1953 годов.

Это была уже вторая встреча генералов двух корейских государств после саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Первая встреча по реализации решений этого саммита состоялась 17 июля.

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