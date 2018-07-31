В Перу столкнулись два туристических поезда

31 июля 2018 22:03 (UTC+04:00)

Два туристических поезда столкнулись по пути к всемирно известному историческому памятнику эпохи инков Мачу-Пикчу в Перу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В результате столкновения несколько человек получили ранения. Из-за протестов местных жителей, перекрывших пути, один поезд задержался, и следующий за ним врезался в предыдущий состав.

Оба поезда следовали из города Куско в Мачу-Пикчу. Поток туристов в Мачу-Пикчу, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года, постоянно растет. В 2016 году древний город посетили 1,4 миллиона человек.

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