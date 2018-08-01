Следующий президент Мексики рассчитывает на перезаключение NAFTA в августе

Переговоры по пересмотру условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут быть завершены уже в августе. Такое мнение высказал во вторник будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет ТАСС.

"Мы думаем, что мы достигнем соглашения о пересмотре NAFTA в ближайшие дни", - сказал политик журналистам. Ранее в июле представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что его страна рассчитывает на завершение переговоров в августе.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию президента США Дональда Трампа, стороны на высоком уровне начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. В начале июня Трамп заявил, что не исключает свертывания NAFTA и перехода на двусторонние торговые договоренности с Канадой и Мексикой.

Лопес Обрадор займет должность президента Мексики 1 декабря.

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