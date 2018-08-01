Местные власти назвали причину крушения самолета в Мексике

1 августа 2018 07:18 (UTC+04:00)

Самолет, разбившийся во вторник в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, был сбит порывом ветра. Об этом заявил губернатор одноименного штата Хосе Росаса Аиспуро во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook, сообщает ТАСС.

"При взлете самолет неожиданно подвергся воздействию порыва ветра, из-за которого он резко снизился и задел землю левым крылом", - сказал глава региона.

Вместе с тем он отметил, что окончательно причины крушения будут установлены только после проведения тщательного расследования.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico разбился во вторник в районе аэропорта мексиканского города Дуранго. На борту воздушного судна находилось более 100 человек. По данным властей, никто из них не погиб. Самолет выполнял рейс из Дуранго в Мехико.

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