В Бразилии арестовали ряд менеджеров подразделений Petrobras и Shell

1 августа 2018 08:09 (UTC+04:00)

Власти Бразилии арестовали восемь менеджеров трех крупнейших в стране компаний-дистрибьюторов топлива, в том числе подразделения Shell, в рамках расследования о росте цен на топливо, сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Globo.

Речь идет о компаниях Petrobras Distribuidora, Ipiranga (подразделение Ultrapar Participações) и Raízen (совместное предприятие Cosan и Royal Dutch Shell), которые в совокупности занимают 70% рынка топлива страны. Кроме того, были проведены обыски в домах подозреваемых и офисах компаний.

Власти подозревают компании в неоправданном и незаконном контроле конечных цен на топливо на заправочных станциях. Расследование по этому делу велось больше года.

Цены на топливо стали в мае причиной забастовки дальнобойщиков, практически парализовавшей движение в Бразилии на несколько дней. Водители требовали изменения принципов ценообразования и отставки главы государственной Petrobras. В результате президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей и снизил цены на дизельное топливо. Позже глава Petrobras Педро Паренту подал в отставку.

Petrobras Distribuidora заявила, что она руководствуется "лучшей коммерческой практикой, конкуренцией, этикой и уважением к потребителям" и требует того же от своих партнеров и сотрудников.

Raízen отметила, что цены на заправках устанавливают владельцы АЗС, а дистрибьюторы не вмешиваются в этот процесс. В свою очередь, Ipiranga заявила, что изучает имеющуюся у нее информацию и готова оказать необходимое содействие при проведении расследования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
РФ, Индия, КНР и ЮАР поддержат Бразилию в ходе ее председательства в БРИКС
Россия 26 июля 18:15
Ройс Грейси показал в Баку свое мастерство по бразильскому джиу-джитсу (ФОТО)
Спорт 25 июля 17:22
В Бразилии при вооруженном нападении на дом погибли семь человек
Другие страны 20 июля 11:20
В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек
Другие страны 17 июля 02:03
Председатель суда в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Силвы
Другие страны 9 июля 05:05
Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев
Спорт 7 июля 00:08
Лента новостей
Россия уверена в снижении обеспокоенности Израиля из-за ситуации в Сирии
Россия 09:27
Строительная отрасль больше всех ощутила улучшение экономической ситуации в Узбекистане
Бизнес 09:25
Capital Airlines запустила прямой рейс между Москвой и Ханчжоу
Китай 09:23
Си Цзиньпин призвал к концу года прекратить оказание армией платных услуг
Китай 09:18
Трамп рассказал о строительстве стены на границе с Мексикой
США 09:13
Крупное ДТП в Турции: десять раненых
Турция 08:43
Назначен генеральный консул Туркменистана в иранском Мешхеде
Туркменистан 08:28
Туркменистан объявил тендер по реконструкции химзавода
Тендеры 08:25
БТК окажет положительное влияние на создание новых транспортных маршрутов – посол Румынии (Эксклюзив)
Бизнес 07:28