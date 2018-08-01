В Бразилии арестовали ряд менеджеров подразделений Petrobras и Shell

Власти Бразилии арестовали восемь менеджеров трех крупнейших в стране компаний-дистрибьюторов топлива, в том числе подразделения Shell, в рамках расследования о росте цен на топливо, сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Globo.

Речь идет о компаниях Petrobras Distribuidora, Ipiranga (подразделение Ultrapar Participações) и Raízen (совместное предприятие Cosan и Royal Dutch Shell), которые в совокупности занимают 70% рынка топлива страны. Кроме того, были проведены обыски в домах подозреваемых и офисах компаний.

Власти подозревают компании в неоправданном и незаконном контроле конечных цен на топливо на заправочных станциях. Расследование по этому делу велось больше года.

Цены на топливо стали в мае причиной забастовки дальнобойщиков, практически парализовавшей движение в Бразилии на несколько дней. Водители требовали изменения принципов ценообразования и отставки главы государственной Petrobras. В результате президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей и снизил цены на дизельное топливо. Позже глава Petrobras Педро Паренту подал в отставку.

Petrobras Distribuidora заявила, что она руководствуется "лучшей коммерческой практикой, конкуренцией, этикой и уважением к потребителям" и требует того же от своих партнеров и сотрудников.

Raízen отметила, что цены на заправках устанавливают владельцы АЗС, а дистрибьюторы не вмешиваются в этот процесс. В свою очередь, Ipiranga заявила, что изучает имеющуюся у нее информацию и готова оказать необходимое содействие при проведении расследования.

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