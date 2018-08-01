На севере Индии более 100 человек погибли из-за ливней

1 августа 2018 17:39 (UTC+04:00)

По меньшей мере 106 человек погибли, более 100 получили ранения за неделю в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились мощные муссонные ливни, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно его данным, жертвами стихийного бедствия в этом регионе на севере страны за последние 24 часа стали 14 человек, еще семь пострадали. Не менее 600 жилых домов оказались повреждены. Непогода в Уттар-Прадеше также послужила причиной гибели около 80 голов скота, а также посевов.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх поручил местным властям оповестить жителей штата о существующей угрозе, а также распорядился максимально оперативно оказать финансовую и медицинскую помощь пострадавшим семьям.

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