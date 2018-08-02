Ким Чен Ын написал еще одно письмо Трампу

2 августа 2018 19:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в минувшую среду получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом проинформировала в четверг журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, не уточнив содержание послания, передает ТАСС.

"Первого августа было получено письмо от лидера Кима для президента Трампа. Продолжающийся обмен корреспонденцией между лидерами происходит в развитие их встречи в Сингапуре и нацелен на продвижение обязательств, взятых на себя [США и КНДР] в рамках совместного американо-северокорейского заявления", - отметила она.

Ранее в четверг Трамп поблагодарил в Twitter Ким Чен Ына за передачу Соединенным Штатам останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны (1950-1953 годы), а также за полученное от него "приятное письмо" и выразил надежду на скорую личную встречу.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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