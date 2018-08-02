В Боливии четыре человека погибли в ДТП

2 августа 2018 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ДТП с участием пассажирского автобуса в Боливии унесло жизни четырех человек, еще 30 получили ранения, сообщил глава дорожной полиции департамента Ла-Пас Хосе Кавидадес, передает РИА Новости.

"Авария произошла с автобусом компании Trans Copacabana с гибелью четырех человек и не менее 30 ранеными", - приводит агентство ABI заявление Кавидадеса.

По предварительным данным, автобус перевернулся на шоссе между городами Оруро и Ла-Пас.

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