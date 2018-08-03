Fiat Chrysler отзывает 1,4 млн авто из-за обнаруженного дефекта

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler отзывает в Северной Америке более 1,4 млн автомобилей из-за проблем с задним откидным бортом. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг агентство Associated Press (АР).

Отзыв затрагивает исключительно пикапы Ram (2015-2017 модельных годов. Около 1,15 млн машин отзываются в США, остальные - в Канаде. В указанных авто обнаружена неполадка с электрозамком заднего откидного борта, которая может привести к его открытию во время движения.

Компании пока неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных указанным дефектом. Fiat Chrysler обязуется устранить неполадку бесплатно.

В мае сообщалось, что компания отзывает в США около 4,8 млн автомобилей из-за проблем с системой адаптивного круиз-контроля.

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