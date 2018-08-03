Новое правительство Мексики планирует снизить дефицит в торговле с Китаем

3 августа 2018 02:03 (UTC+04:00)

Будущее правительство Мексики при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре намерено снизить имеющийся торговый дефицит с Китаем, сообщил в четверг Марсело Эбрард, который займет пост главы МИД, пишет ТАСС.

В четверг в Мехико прошла встречи Лопеса Обрадора, который вступит в должность президента 1 декабря, с послом КНР Цю Сяоци.

"Приоритетной целью является снижение торгового дисбаланса, сейчас разница восемь к одному (в пользу КНР). Мы импортируем огромное количество телефонов, компьютеров и экспортируем товары автопромышленности, так что наша цель – снизить дисбаланс", — заявил Эбрард на пресс-конференции.

В 2017 году торговый дефицит Мексики с КНР составил 67,4 миллиарда долларов. Импорт достиг отметки в 74,1 миллиарда долларов, а экспорт в Китай – всего 6,7 миллиарда. Данный показатель дефицита является самым высоким во всей внешней торговле латиноамериканской страны.

Ранее Цю Сяоци заявил, что Китай готов к заключению соглашения о свободной торговле с Мексикой, а также к дальнейшему развитию партнерских отношений с мексиканскими предпринимателями.

По словам Цю Сяоци, Мексика является вторым торговым партнером КНР в Латинской Америке, а для Мексики в свою очередь Китай занимает вторую позицию во всей ее международной торговле.

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