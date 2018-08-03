Число жертв теракта в мечети в Афганистане возросло до 30 человек

3 августа 2018 18:38 (UTC+04:00)

Число жертв террористической атаки на мечеть в афганском городе Гардез возросло до 30, число раненых составило 81, из них 20 находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Афганистана Нусрата Рахими, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 33 раненых.

"Заместитель пресс-секретаря МВД Нусрат Рахими заявил, что в результате атаки смертников на мечеть в Гардезе погибли 30 человек, еще 81 человек получил ранения. По словам Рахими, 20 раненых находятся в критическом состоянии", - сообщается в Twitter телеканала.

Два террориста-смертника подорвались в мечети в городе Гардез, провинция Пактия, в пятницу. По данным СМИ, в момент атаки внутри здания находились по меньший мере 600 человек. По данным властей, перед тем как привести в действие взрывные устройства, смертники подорвали несколько гранат.

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