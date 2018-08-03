Боевики атаковали 12 школ в Пакистане - СМИ

3 августа 2018 19:49 (UTC+04:00)

Боевики в Пакистане напали на 12 школ на северо-западе и севере страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию, передает ТАСС.

Среди этих учебных заведений восемь школ для девочек и четыре для мальчиков. Отмечается, что нападавшие использовали взрывчатку, а также поджигали здания. Кроме того, они попытались напасть на одну из школ, обучение в которой ведут военные, но получили отпор от вооруженных охранников.

В полиции считают, что атаки были спланированы. Пострадавших или жертв в результате этих нападений нет. Ни одна из действующих в Пакистане группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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