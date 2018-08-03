Главы МИД КНДР и Южной Кореи провели встречу в Сингапуре

Министры иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и Республики Корея (РК) Кан Гён Хва провели в пятницу встречу в Сингапуре, куда они прибыли для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском дипломатическом ведомстве, передает ТАСС.

"Они откровенно обменялись мнениями по широкому спектру обстоятельств после саммитов КНДР - Республика Корея и КНДР - США" - сообщил южнокорейский дипломат.

Встреча глав МИД КНДР и РК состоялась во время торжественного ужина для участников форума в Сингапуре. В ходе нее Ли Ён Хо и Кан Гён Хва обменялись рукопожатиями. Представитель МИД Республики Корея сообщил, что глава МИД КНДР отказался от проведения формальных двусторонних переговоров со своей южнокорейской коллегой на полях регионального форума АСЕАН. Глава дипломатии Пхеньяна заявил, что сейчас не время для подобных переговоров.

Ранее в пятницу на форуме в Сингапуре министр иностранных дел Японии Таро Коно провел беседу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Японский министр сообщил журналистам, что поговорил с главой МИД Северной Кореи до и после торжественного ужина для участников форума. Таро Коно добавил, что он изложил своему собеседнику основную позицию японской стороны и они обменялись мнениями на этот счет.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо выступил на форуме в Сингапуре с призывом к ослаблению международных санкций в отношении Пхеньяна, сообщило в пятницу агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники. По его сведениям, соответствующее заявление министр сделал в Сингапуре в ходе двусторонней встречи со своим коллегой из одной из стран, входящих в АСЕАН. В качестве аргумента в пользу отмены санкций Ли Ён Хо обозначил тот факт, что КНДР прекратила испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

С начала года на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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