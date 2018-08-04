На севере Мексики убили 11 человек

4 августа 2018 03:15 (UTC+04:00)

Сразу 11 человек были убиты неизвестными бандитами, ворвавшимися в жилой дом в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики в штате Чиуауа. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, среди убитых — две женщины. Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток.

На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых бандитов
Другие страны 02:51
Мексиканский министр рассказал, как продвигаются переговоры по НАФТА
США 3 августа 05:31
Новое правительство Мексики планирует снизить дефицит в торговле с Китаем
Другие страны 3 августа 02:03
Власти Мексики приступили к сбору обломков разбившегося в Дуранго самолета
Другие страны 3 августа 00:18
Трамп рассказал о строительстве стены на границе с Мексикой
США 1 августа 09:13
Местные власти назвали причину крушения самолета в Мексике
Другие страны 1 августа 07:18
Лента новостей
Греческий министр, отвечавший за пожарную службу, подал в отставку
Европа 03:45
В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых бандитов
Другие страны 02:51
Более 400 человек ищут унесенных рекой двух детей в Сочи
Россия 02:32
Индийские деловые круги заинтересованы в управлении крупными аэропортами Казахстана
Казахстан 01:55
В Дании оштрафовали первых женщин за ношение закрывающей лицо одежды
Европа 01:34
Узбекско-корейская газохимическая компания проводит тендер
Тендеры 01:22
В Казахстане завершено строительство газовой магистрали «Талдыкорган-Текели»
Энергетика 01:12
Музыка нефтяных бочек в Габале (ФОТО)
Культура 00:28
Бывший вице-премьер Армении может быть приговорён к 6 годам лишения свободы
Армения 00:25