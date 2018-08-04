Глава МИД КНДР осудил призыв США продолжать давление на страну

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре осудил решение США призвать страны АСЕАН продолжать давление на КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео призвал страны АСЕАН продолжать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы добиться ее полной денуклеаризаци.

"Ради денуклеаризации Корейского полуострова мы прекратили ядерные и ракетные испытания, уничтожили ядерный полигон и предприняли другие шаги, проявив инициативу и показав наши добрые намерения, но США в ответ не только не пошли нам навстречу, а наоборот, еще активнее призывают сохранять санкции… Они выражают своим поведением намерение повернуть назад даже в вопросе заключения декларации о прекращении войны, которая является первым шагом к гарантии мира на Корейском полуострове", - приводит слова Ли Ён Хо агентство.

Глава МИД особо негативно отозвался о давлении, которое США оказывают на другие страны, чтобы те не посылали делегации высокого уровня на мероприятия по случаю 70-летия образования КНДР.

Министр также добавил, что мировое сообщество должно ответить на шаги к денуклеаризации КНДР принятием "конструктивных мер", оказать помощь в экономическом развитии Корейского полуострова и предоставить гарантии мира.

В субботу Ли Ён Хо и госсекретарь США Майк Помпео пожали друг другу руки и обменялись репликами во время церемонии фотографирования участников министерских встреч АСЕАН и их партнеров по диалогу в Сингапуре.

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