В Афганистане за сутки ликвидировали 24 боевиков

4 августа 2018 17:20 (UTC+04:00)

Правительственные силы Афганистана в ходе серии спецопераций ликвидировали за прошедшие сутки не менее 24 боевиков, еще 21 был ранен. Об этом сообщило в субботу министерство национальной обороны республики, передает РИА Новости.

"Силы безопасности провели девять операций в различных частях страны", - передает телеканал TOLOnews заявление министерства. По данным оборонного ведомства, рейды были проведены в 11 провинциях, в том числе Нангархаре, Кунаре, Газни. Отмечается, что в результате операций удалось обезвредить 25 самодельных взрывных устройств.

Данные о жертвах или пострадавших со стороны мирного населения и силовиков не приводятся.

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