Не менее 14 человек погибли в Пакистане в ДТП с автобусом

4 августа 2018 20:56 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек погибли, более 30 пострадали в субботу в результате ДТП с автобусом в пакистанском городе Кохат (провинция Хайбер-Пахтунхва). Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

По данным агентства, автобус столкнулся с автоцистерной. Отмечается, что инцидент произошел в связи с превышением установленного скоростного режима. Кто стал виновником ДТП, не уточняется.

Полиция указала, что среди погибших - двое детей.

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