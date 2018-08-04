Не менее 14 человек погибли в Пакистане в ДТП с автобусом

По меньшей мере 14 человек погибли, более 30 пострадали в субботу в результате ДТП с автобусом в пакистанском городе Кохат (провинция Хайбер-Пахтунхва). Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

По данным агентства, автобус столкнулся с автоцистерной. Отмечается, что инцидент произошел в связи с превышением установленного скоростного режима. Кто стал виновником ДТП, не уточняется.

Полиция указала, что среди погибших - двое детей.

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