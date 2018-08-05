Австралия и Новая Зеландия помогут тушить пожары в Калифорнии

Австралия и Новая Зеландия помогут в тушении природных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в субботу на пресс-конференции начальник Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата Кен Пимлотт. Видеозапись пресс-конференции размещена на его странице в Twitter.

"Еще 16 американских штатов направили подмогу Калифорнии. Нельзя не упомянуть отзывчивость Австралии и Новой Зеландии, направивших к нам своих пожарных", - отметил он.

Согласно выступлению на пресс-конференции, в Калифорнии зафиксировано 16 природных пожаров, охвативших совокупную площадь 1,8 тыс. кв. км. Для борьбы с огнем мобилизовано около 14 тыс. пожарных. Самое крупное возгорание называется "Карр" - оно охватило территорию площадью 573,9 кв. км. в округе Шаста. Его удалось локализовать на 41% (на 20% неделю назад). Из-за возгорания эвакуированы почти 40 тыс. человек. Во время тушения в Шаста погибли двое пожарных, в целом же в Калифорнии из-за стихийного бедствия погибли восемь человек.

http://tass.ru/proisshestviya/5430214

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