У берегов Японии загорелся танкер

5 августа 2018 04:41 (UTC+04:00)

Пожар произошел на танкере у побережья соседней с Токио префектуры Тиба. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.

По его сведениям, возгорание произошло в машинном отделении. Для тушения огня к месту происшествия направлены четыре катера и вертолет. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Танкер Front Hakata под флагом Багамских островов перевозил нефтепродукты из Саудовской Аравии в Японию. На его борту находится 25 членов экипажа - все они граждане Индии.

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