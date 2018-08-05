У берегов Японии загорелся танкер

Пожар произошел на танкере у побережья соседней с Токио префектуры Тиба. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.

По его сведениям, возгорание произошло в машинном отделении. Для тушения огня к месту происшествия направлены четыре катера и вертолет. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Танкер Front Hakata под флагом Багамских островов перевозил нефтепродукты из Саудовской Аравии в Японию. На его борту находится 25 членов экипажа - все они граждане Индии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.