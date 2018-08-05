Венесуэльская группировка взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро

Венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на президента этой страны Николаса Мадуро, совершенное ранее в субботу. Соответствующее объявление было размещено в Twitter, передает ТАСС.

Представители группировки сообщили, что использовали два беспилотника со взрывчаткой C4. Эти аппараты, по их словам, не долетели до цели, так как были сбиты снайперами. Других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было.

Самым известным участником "Фланелевых солдат" был мятежный офицер Оскар Перес, который в июне 2017 года с борта вертолета устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре Перес взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В январе он был застрелен венесуэльскими силовиками вместе с еще шестью членами группировки.

Ранее министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была совершена при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.

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