Венесуэльская группировка взяла на себя ответственность за покушение на Мадуро

5 августа 2018 05:25 (UTC+04:00)

Венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на президента этой страны Николаса Мадуро, совершенное ранее в субботу. Соответствующее объявление было размещено в Twitter, передает ТАСС.

Представители группировки сообщили, что использовали два беспилотника со взрывчаткой C4. Эти аппараты, по их словам, не долетели до цели, так как были сбиты снайперами. Других свидетельств участия группировки в покушении на главу государства пока обнародовано не было.

Самым известным участником "Фланелевых солдат" был мятежный офицер Оскар Перес, который в июне 2017 года с борта вертолета устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре Перес взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В январе он был застрелен венесуэльскими силовиками вместе с еще шестью членами группировки.

Ранее министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была совершена при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.

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