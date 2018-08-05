На Кубе осудили покушение на Мадуро

5 августа 2018 07:26 (UTC+04:00)

Кубинские власти осудили неудавшееся покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

"Генерал армии, первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро Рус и президент Мигель Диас-Канель энергично осуждают попытку покушения на президента Николаса Мадуро, выражают солидарность и неограниченную поддержку президенту Николасу Мадуро, правительству и гражданско-военному союзу боливарианского и чавистского народа", – говорится в заявлении МИД Кубы в его микроблоге в Twitter.

Ранее сам Мадуро обвинил в подготовке неудавшегося покушения правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов покушения живут в американской Флориде, и попросил Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".

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