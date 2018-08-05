В Таиланде 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

5 августа 2018 08:45 (UTC+04:00)

В Таиланде в районе южной провинции Сураттхани опрокинулся автобус, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, авария произошла по пути из Бангкока в Пхукет. 30-летний водитель транспортного средства рассказал, что на скользкой из-за дождя дороге он потерял управление двухэтажным автобусом, и тот опрокинулся на бок. В машине находились 29 человек. Пострадавшие отправлены в больницу.

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