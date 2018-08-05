В Кении восемь школьников погибли в результате ДТП

5 августа 2018 17:26 (UTC+04:00)

Восемь школьников погибли и еще 32 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Кении, как передаёт РИА Новости со ссылкой на сайт президента страны Ухуру Кениаты.

Инцидент произошел в субботу, когда ученики начальной школы города Мвинги к северу от столицы Найроби в сопровождении преподавателей возвращались с экскурсии в Момбасу. На мосту в одном километре от Мвинги автобус столкнулся с грузовиком и в результате упал в реку.

Как сообщается, всего в автобусе находились 50 пассажиров. Пострадавшие школьники были госпитализированы, шесть из них находятся в критическом состоянии. Отмечается, что состояние остальных 26 пассажиров оценивается как стабильное.

Кениата выразил семьям погибших соболезнования, об этом он написал в Twitter.

"Мои сердечные соболезнования семьям восьми студентов из начальной школы святого Габриеля в Мвинги, которые погибли в дорожном происшествии прошлой ночью. Это действительно печально и достойно сожаления, что мы потеряли тех, кого мы стараемся защитить, будущее нашей великой нации",- написал Кениата.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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